Brusque enfrenta crise na Série B e continua na zona de rebaixamento Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 20/07/2024 - 14h46 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h12 ) ‌



Acompanhe as dificuldades enfrentadas pelo Brusque na Série B, que segue sem o estádio Augusto Bauer e se encontra na zona de rebaixamento. Além disso, o Criciúma enfrenta uma missão difícil ao viajar até Brasília para enfrentar o Flamengo, um dos favoritos da competição. O atacante Felipe Vizeu comenta sobre a importância de conquistar pontos no confronto. Confira a análise completa sobre a situação dos clubes catarinenses na Série B e as expectativas para o jogo.

