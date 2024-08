Brusque em alerta: situação na Série B e bate-papo com Danilo Rezini Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 24/08/2024 - 14h33 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h06 ) ‌



Neste bloco do Clube da Bola, o Marcelo Mancha destaca o confronto crucial entre Criciúma e Grêmio, que pode definir o futuro das equipes na luta contra o rebaixamento na Série A. O Criciúma enfrenta um desafio significativo para se afastar da zona de descenso e garantir sua permanência na elite do futebol brasileiro. Enquanto isso, a situação do Brusque na Série B continua preocupante, com a equipe ocupando a 19ª posição na tabela. Confira também uma entrevista exclusiva com Danilo Rezini, presidente do Brusque, que falou sobre os desafios enfrentados pelo clube e as estratégias para superar a crise.

