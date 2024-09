Brusque busca reação na Série B: reforços e encontro com o Operário-PR Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 31/08/2024 - 15h01 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h07 ) ‌



No próximo jogo da Série B, o Brusque busca uma arrancada importante para escapar da zona de rebaixamento. Com novos reforços, o Quadricolor se prepara para enfrentar o Operário-PR nesta segunda-feira, 02 de setembro. Na Série A, o Criciúma enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal, e Marcelo Hermes comenta os desafios e as expectativas para a partida. Acompanhe as últimas atualizações e análises sobre esses jogos decisivos e o impacto dos reforços no Brusque.

