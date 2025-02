Bruno Laurence alerta sobre risco de Neymar na seleção: 'Eu não convocaria agora' Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 24/02/2025 - 22h52 (Atualizado em 25/02/2025 - 01h22 ) twitter

Depois de duas assistências e um gol olímpico contra a Inter de Limeiras, Neymar virou assunto no Joga nas 11 desta segunda-feira (24). O craque elevou o patamar do Santos, mas o que esperar do Peixe para a reta final do Paulistão? E ainda: Neymar deve estar na próxima convocação da seleção brasileira? Para Bruno Laurence, os duelos contra Argentina e Colômbia podem representar risco de lesão para o camisa 10. "Não vejo a mínima necessidade", diz o jornalista.

