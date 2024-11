Bruno Henrique é investigado por suposto esquema de manipulação Aclr|Do canal Record News no YouTube 05/11/2024 - 16h36 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h04 ) twitter

Bruno Henrique, jogador do Flamengo, é alvo de uma operação que apura a manipulação de resultados. O grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado do Ministério Público do Distrito Federal apontou que Bruno Henrique foi expulso de forma proposital para beneficiar apostadores que indicaram que ele receberia o cartão vermelho. Entre esses apostadores, estaria um grupo de familiares dele. O jogo foi Flamengo x Santos, que aconteceu em novembro do ano passado, quando o Santos venceu por 2x1. A Polícia Federal dá apoio a essa investigação.

📷 Reprodução: Redes Sociais/b.henrique

