Bruno foi encontrado morto na mata em Joinville ficou seis dias desaparecido no pico Jurapê Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 13/11/2024 - 15h17 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h47 ) twitter

As buscas pelo jovem Bruno Rogério Corrêa, desaparecido no Pico Jurapê, entram no sexto dia. Equipes de resgate intensificaram os esforços na esperança de encontrá-lo, enfrentando desafios naturais do terreno e condições climáticas que dificultam o trabalho. Bruno desapareceu enquanto explorava a área e desde então equipes de voluntários e profissionais têm se mobilizado para localizar o jovem. Familiares e amigos aguardam ansiosamente por notícias e mantêm a esperança de um desfecho positivo. Confira as atualizações com o repórter Bambace.

