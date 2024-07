Aclr |Do canal R7 no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Após deixar a Mansão, Bruno Cardoso participou de O Grande React ao lado de Lucas Selfie. A dupla entrou no clima circense e comentou os melhores momentos do ex-conquisteiro no jogo. Bruno assistiu a cenas de suas primeiras brigas na Vila contra Guipa, aos embates com Fernando e disparou sobre Lizi: ‘Preguiçosa’.

#OGrandeReact #AGrandeConquista

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.