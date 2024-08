Bronconeumonia: Entenda a Doença e Como Preveni-la com Joana Lunardi Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 20/08/2024 - 16h41 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h41 ) ‌



A bronconeumonia é uma inflamação que afeta as estruturas internas do pulmão e pode ser desencadeada por vírus, como o H1N1, fungos ou bactérias. Nesta entrevista, a renomada pneumologista Joana Lunardi explica os fatores de risco e as melhores práticas para prevenir essa condição respiratória grave.

