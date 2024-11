Brincadeiras musicais: orquestra do instituto belas artes se apresenta de 28 a 31 de outubro Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 24/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h36 ) twitter

Joinville vai ser tomada pelas brincadeiras musicais com a apresentação da Orquestra do Instituto Belas Artes, que ocorrerá de 28 a 31 de outubro. Composta por 30 crianças entre 8 e 17 anos, a orquestra é parte de um projeto social que visa fomentar o amor pela música e desenvolver talentos jovens na área. As apresentações prometem encantar o público e mostrar o resultado do trabalho e dedicação dos alunos. Recebemos a professora Mirtes Strapazzon, que nos conta mais sobre esse lindo projeto e as expectativas para os shows.

