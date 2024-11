Brincadeira entre amigos acaba com um deles morto com golpe de canivete em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 28/11/2024 - 12h52 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Uma brincadeira de “lutinha” entre amigos terminou em morte em um ferro-velho no bairro Glória, na região noroeste de Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (27).

Segundo a polícia, Landerson Dani Machado, de 54 anos, chegou ao galpão para vender fios de cobre. A vítima, Glayson Nunes Rodrigues, de 50 anos, era funcionário do local. O autor e a vítima se conheciam há muito tempo.

Testemunhas contaram para a polícia que os dois começaram a conversar, depois partiram para uma espécie de “lutinha”, dando tapas e socos um no outro. O que começou como brincadeira virou uma discussão séria. Um colega de trabalho da vítima tentou evitar que a situação ficasse fora do controle, mas assim que saiu do local, os dois homens voltaram a se enfrentar.

‌



Landerson Machado usou um canivete para atacar Glaysson com um golpe no peito. O homem morreu na calçada. Parentes e amigos do funcionário assassinado acompanharam de perto os trabalhos da pericia.

O autor do crime foi detido em casa, ele não resistiu à prisão e confessou o crime.O suspeito, que já tinha passagem por tráfico de drogas, foi levado para a delegacia.

‌



Veja a matéria completa no vídeo acima.

Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

‌



Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.