Brigadiano desaparecido: policial desapareceu em praia do litoral catarinense Aclr|Do canal Record RS no YouTube 25/10/2024 - 10h31 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um soldado da Brigada Militar de Farroupilha, na serra, está desaparecido no litoral de Santa Catarina. Ele se afogou no mar no fim de semana e não foi mais visto.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.