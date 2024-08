Briga violenta em supermercado de Araguari termina em tentativa de homicídio | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 20/08/2024 - 08h44 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h58 ) ‌



Em Araguari, em um supermercado no bairro São Sebastião, um homem, ainda não identificado, atacou outro com um podão, causando ferimentos graves na cabeça, pescoço e mão da vítima. A confusão teria começado após um desentendimento entre os dois, motivado por um esbarrão com uma carroça de compras.

A vítima conseguiu fugir e foi socorrida na UPA com suspeita de traumatismo craniano. Uma mulher que tentou intervir no ocorrido também foi ferida e recebeu atendimento médico. O agressor foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado ao CAOP, onde responderá por tentativa de homicídio. O podão utilizado no crime foi apreendido. A vítima segue internada e seu estado de saúde é considerado grave.

