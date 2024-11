Briga por herança: homem mata irmão e advogada em galpão desativado de Jardinópolis Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 31/10/2024 - 09h00 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h31 ) twitter

A Polícia Civil procura por Carlos Alberto Orioli Salomão, de 42 anos, suspeito de ter matado o irmão Rogerio Salomão, de 52 anos, e a advogada dele, Lilian Claudia Jorge, de 50 anos, em um galpão desativado, na manhã desta quarta (30), em Jardinópolis. O crime teria acontecido por uma desavença entre os irmãos por conta de herança. No final da tarde, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Ribeirão Preto e de São Paulo estiveram em Jardinópolis para obter mais detalhes sobre as investigações.

*Reportagem exibida em 30/10/2024.

