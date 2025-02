Briga entre vizinhos termina em facadas em Guarulhos (SP) Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 20/02/2025 - 19h59 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h27 ) twitter

Uma briga antiga entre vizinhos por causa de entulho terminou em violência no último fim de semana em Guarulhos, na grande São Paulo. Após um caminhão de areia estacionar em frente à casa de José, ele iniciou uma discussão com Maikon, seu vizinho. Durante a briga, José atacou Maikon com uma faca. A vítima foi socorrida e está internada em estado grave. José fugiu do local, mas uma gravação feita pela irmã de Maikon mostra o suspeito alegando legítima defesa depois de levar um soco no rosto.

