Briga em posto de gasolina: investigador atira em homem durante discussão após batida em carro Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 17/02/2025 - 22h34 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal está em um posto de combustíveis na vila Jacuí, zona leste de São Paulo. De repente, outro carro dá ré e bate no veículo do casal, Taissa começa a discutir com o motorista, que é um investigador da Polícia Civil. Durante a discussão, Aleksandro apertou o braço de Taissa. O marido dela, Jean, viu a agressão e entrou em luta corporal com o investigador. Aleksandro então sacou uma arma, e atirou contra Jean dentro da loja de conveniência. As câmeras registram quando o policial atira quatro vezes contra o rapaz e ainda o agrediu com coronhadas. Em depoimento, o agente alega ter agido em legítima defesa, mas é preso. Jean está internado em estado grave.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

‌



#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.