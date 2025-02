Briga de vizinhos por barulho tem rua fechada com varal, óleo no chão e ameaça de tribunal do crime Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 05/02/2025 - 19h29 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adrielle reclama da vizinha, Graça, que chegou há quatro anos com a filha e, desde então, a gritaria dentro da casa dela chamou a atenção. Após as reclamações da vizinhança, Graça parou de brigar com a filha e passou a discutir com a todos os moradores da área. Segundo Adrielle, a vizinha já fechou a rua com um varal, jogou óleo na rua para os carros não subirem e até furou pneus de carros. Graça até chegou a ameaçar os vizinhos com o tribunal do crime do PCC.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

‌



#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.