Briga de trânsito em Minas Gerais acaba em feridos e prisões Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 05/09/2024 - 12h33 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma briga de trânsito entre as cidades de Divinópolis e Belo Horizonte, em Minas Gerais, acabou em prisão. O motorista do carro de passeio registrou trechos da situação em que foi empurrado por um caminhão. O conflito começou quando o motorista do carro reduziu a velocidade ao passar por um radar, o que gerou descontentamento no caminhoneiro. Após uma discussão, o motorista do carro utilizou uma marreta contra o caminhoneiro, que respondeu com golpes de faca.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.