Briga de casal termina com homem atingido com golpes de facão em Porto União Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 23/10/2024 - 16h16 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi brutalmente assassinado com golpes de facão no Planalto Norte, em um incidente que começou com uma briga entre ele e sua esposa. O crime chocou a comunidade local, e a polícia já está investigando a situação. O cunhado da vítima é o principal suspeito do homicídio. Acompanhe agora as informações detalhadas com Edinei Wassoaski sobre este caso que abalou a região e a resposta das autoridades.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.