Briga antiga de vizinhas tira a paz de moradores de condomínio no centro de São Paulo

Há mais de um ano, um conflito entre vizinhas perturba a paz de um condomínio no centro de São Paulo. Larissa Melo Souza, empresária de 21 anos, relata ser perseguida e agredida por uma vizinha. Em outubro de 2023, Larissa registrou um boletim de ocorrência após ser ferida com um canivete, resultando em lesões no braço, peito e pescoço. Mesmo com uma medida protetiva, as intimidações continuam. Outros moradores se mobilizam para a retirada da suspeita, que nega as acusações e alega ser a verdadeira vítima.

