BRICS aceita 13 novos países como membros associados; Venezuela fica de fora Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após uma reunião realizada antes dos discursos oficiais da cúpula dos Brics em Kazan, na Rússia, uma lista com 13 novos países selecionados como membros associados do bloco foi divulgada. A Venezuela ficou fora da lista. Agora, os Brics estão divididos entre membros plenos e associados. Para uma análise sobre a cúpula dos Brics, conversamos com o cientista político e professor de Relações Internacionais Leonardo Paz Neves.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.