Brasileiros recebem promessas de emprego, mas são escravizados no Laos

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Você vai conhecer agora histórias dramáticas de brasileiros que foram enganados com promessas de emprego no exterior. Os convites chegam pelas redes sociais. Influenciadores fazem propaganda de vantagens financeiras que não existem e as vítimas só descobrem que foram escravizadas quando desembarcam do outro lado do mundo.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.