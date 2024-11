Brasileiros mostram a destruição que o furacão Milton deixou na Flórida Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 16/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h22 ) twitter

Vídeos gravados por moradores brasileiros mostram a destruição provocada pela passagem do furacão Milton no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Diretamente da região atingida, a repórter Juliana Ruiz contou o caso de um idoso com deficiência auditiva que não conseguiu ouvir os barulhos e foi resgatado pelos vizinhos.

