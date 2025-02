Brasileiros mantidos reféns em Mianmar desembarcam em SP Aclr|Do canal Record News no YouTube 20/02/2025 - 09h30 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h47 ) twitter

O avião trazendo os dois jovens brasileiros vítimas de tráfico humano em Mianmar, no sudoeste asiático, pousou no início da tarde, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os dois foram recebidos pelos parentes na saída do posto da Polícia Federal, após prestarem depoimento.

