Brasileiros buscam cada vez mais o inglês para impulsionar a carreira | Jornal Paranaíba

O inglês, reconhecido como um dos idiomas mais falados e influentes no mundo, está ganhando cada vez mais destaque no Brasil. Apesar de uma pesquisa recente apontar que 33% dos brasileiros acreditam que o inglês não impactou suas trajetórias profissionais, a percepção sobre a importância do idioma está mudando. Esse cenário reflete a busca crescente por melhores oportunidades de trabalho e expansão das redes de contatos.

Enquanto nos países vizinhos, como Colômbia e México, mais de 60% e 52% dos entrevistados, respectivamente, afirmaram que o inglês teve impacto positivo em suas vidas, o Brasil ainda registra índices mais tímidos. No entanto, essa realidade está se transformando. Escolas de idiomas relatam aumento na procura, como é o caso da instituição dirigida por Vanessa Alves, onde o número de alunos dobrou desde 2023. Segundo ela, a valorização do inglês está ligada às demandas do mercado globalizado.

Profissionais como Fabiana Pires, fisioterapeuta, exemplificam essa mudança. Com aulas duas vezes por semana no local de trabalho, ela busca superar estatísticas desanimadoras, como as que apontam que 67% dos brasileiros não se sentem confiantes para liderar reuniões em inglês. Para Fabiana, dominar o idioma é essencial para ir além e se destacar no mercado.

O esforço desses alunos mostra uma tendência positiva e necessária, já que o domínio do inglês é cada vez mais visto como um diferencial competitivo. Além disso, a fluência no idioma não apenas facilita o acesso a melhores posições profissionais, mas também amplia o alcance cultural e social, conectando brasileiros a uma rede global de possibilidades.

