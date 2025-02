Brasileiros adotam estratégias para driblar a alta dos preços dos alimentos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/02/2025 - 23h50 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h43 ) twitter

Com a alta do preço dos alimentos, o brasileiro tem adotado estratégias para continuar comprando, sem deixar a conta estourar no final do mês. Uma pesquisa realizada em mais de 8 mil lares brasileiros revela que as famílias estão mais preocupadas com o orçamento do que com as marcas que levam para casa. Além disso, estão dispostas a visitar diferentes estabelecimentos para completar a lista de compras. Saiba mais na reportagem.

