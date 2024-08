Brasileiro salva criança de queda de prédio e vira herói na Espanha Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/08/2024 - 10h22 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Felipe Davi é um brasileiro que salvou uma criança de 6 anos em Alicante, na Espanha. O incidente ocorreu quando o garoto gritou por ajuda enquanto se pendurava na varanda de um prédio. Felipe escutou os chamados e se arrastou pela grade da varanda do apartamento ao lado para alcançar a criança. Ele conseguiu empurrar o menino para dentro do apartamento antes que ele caísse. O salvamento foi registrado em vídeo por testemunhas e rapidamente viralizou nas redes sociais. Os pais da criança agradeceram a Felipe pelo ato heroico; eles não presenciaram o momento do perigo.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #Herói

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.