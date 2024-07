Aclr |Do canal Record News no YouTube

Brasileiro recebe cheque milionário com a camisa no flamengo nos EUA

‌



A+

A-

Um brasileiro ganhou US$ 1 milhão na loteria dos Estados Unidos, mas, por incrível que pareça, não foi o valor do prêmio que mais chamou a atenção. Isso, porque ele foi receber o cheque com a camisa do flamengo e o look roubou a cena.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.