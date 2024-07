Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Brasileiro quer se tornar o maior comedor de hot-dog do mundo

Ser o campeão e levar o cinturão na competição de maior comedor de hot-dog do mundo. Esse é o desafio do Ricardo Corbucci, que treinou duro para ser o primeiro brasileiro a participar da tradicional prova em Nova York, nos Estados Unidos. Para alcançar a façanha, o brasileiro terá que comer mais de 60 cachorros-quentes em dez minutos. Será que ele conseguiu superar a marca e conquistou o título da prova de maior devorador de hot-dog do mundo? O Domingo Espetacular te mostra agora!

