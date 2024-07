Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Brasileiro morre ao cair de parapente no Paquistão

Um brasileiro, de 55 anos, morreu durante um acidente de parapente no Paquistão nesta sexta-feira (5). Rodrigo Raineri integrava um grupo de sete pessoas que iria escalar a segunda maior montanha do mundo, conhecida como K2, quando decidiu praticar parapente. Segundo as autoridades paquistanesas, durante o voo, o paraquedas dele se rompeu. Rodrigo é o quarto estrangeiro que morreu em acidentes nessa mesma região em apenas um mês.

