Brasileiro desaparece em Roma e mãe desconfia que caso esteja ligado à máfia italiana Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 26/01/2025 - 23h22 (Atualizado em 27/01/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um brasileiro desapareceu em Roma, na Itália, no dia 31 de dezembro do ano passado, momentos depois de conversar com a mãe por videochamada. Nascido em Pernambuco, Alphaville Pedrosa de Melo, de 30 anos, mudou-se para a Europa ainda criança. A mãe, dona Letícia, passou a viver em Roma desde que o jovem sumiu e desconfia que o caso tenha ligação com a temida máfia italiana. O Domingo Espetacular foi até à cidade acompanhar a genitora na busca pelo filho.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #RobertoCabrini #CarolinaFerraz

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.