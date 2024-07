Aclr |Do canal Record News no YouTube

Brasileira sofre agressão e tentativa de abuso no Chile

Alto contraste

A+

A-

Uma jovem do Paraná foi brutalmente agredida e sofreu uma tentativa de abuso durante uma viagem no Chile. A vítima está internada em um hospital chileno e só pode ser trazida para o Brasil em uma aeronave com UTI.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.