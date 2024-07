Brasileira que vive na Bolívia relata clima de insegurança

Aclr |Do canal Record News no YouTube

O general detido por tentar destituir o presidente eleito, Luis Arce, pode pegar até 20 anos de prisão. O militar acusou o próprio governante pelo movimento frustrado. No momento da prisão, Juan José Zúñiga disse a jornalistas que agiu a mando do presidente boliviano. Segundo ele, Arce teria dito que a situação do país estava ruim e que a semana seria crítica. Para entender como a população lida com o que acontece agora na Bolívia, conversamos com Karla Burgoa. Karla é brasileira, filha de um boliviano e se mudou para La Paz há cerca de dois meses para trabalhar.

