Brasileira na Irlanda pede dinheiro para tratar câncer e revela que era farsa

Uma brasileira que mora na Irlanda pediu dinheiro para tratar um câncer e arrecadou cerca de 6.000 euros. Laís Basílio, de 23 anos, fez campanhas em português e inglês e chegou a raspar a cabeça como parte da mobilização. Ela alegou estar sem trabalho devido à doença e solicitou ajuda financeira para pagar contas e trazer sua mãe do Brasil durante o tratamento. Recentemente, ela confessou que toda a história era falsa e pediu desculpas. As pessoas que contribuíram com as doações relataram revolta com a situação e procuraram a polícia irlandesa. Mas, foram informadas de que não é possível registrar o caso como fraude porque as doações foram feitas voluntariamente.

