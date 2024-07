Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Brasileira é brutalmente agredida e sofre tentativa de estupro no Chile

Uma jovem do Paraná foi brutalmente espancada e sofreu uma tentativa de estupro enquanto estava em férias no Chile. A vítima está internada em um hospital chileno e precisa ser transportada para o Brasil em uma aeronave equipada com UTI. A mãe e a irmã da jovem foram ao Chile para ajudar nos cuidados.

