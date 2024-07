Brasileira agredida após tentativa de estupro no Chile volta ao Brasil

Alto contraste

Uma brasileira que foi brutalmente ferida durante uma tentativa de assalto e estupro no Chile voltou ao Brasil. Maressa Crisley Nunes dos Santos, de 31 anos, chegou a Maringá, no Paraná, com hematomas e vai ter de passar por uma cirurgia para reconstruir parte do rosto. A jovem não quis dar entrevistas e apenas agradeceu brevemente. Os suspeitos do crime ainda estão foragidos enquanto a polícia chilena continua as investigações sobre o caso. A suspeita é de que eles estejam ligados a um grupo que domina a prostituição na América do Sul.

