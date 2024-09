Brasil Vence Equador por 1x0 Análise Completa da 7ª Rodada das Eliminatórias! Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 07/09/2024 - 08h36 (Atualizado em 08/09/2024 - 01h04 ) ‌



A Seleção Brasileira venceu o Equador por 1 a 0 com gol de Rodrygo, mas o desempenho deixou a desejar, especialmente no segundo tempo. Neste vídeo, analisamos o primeiro triunfo de Dorival Júnior no comando da equipe, as dificuldades enfrentadas, a falta de ofensividade e as substituições que não surtiram efeito. Vamos discutir o que esperar para o próximo desafio contra o Paraguai no Defensores del Chaco. Será que o Brasil conseguirá se recuperar e subir na tabela? Confira nossa resenha completa e participe do debate!

