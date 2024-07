Brasil vai apresentar diretrizes de aliança global contra a fome Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/07/2024 - 22h30 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O governo brasileiro vai apresentar um conjunto de documentos que vão orientar a construção da "Aliança Global contra a Fome e a Pobreza". O assunto deve ser tema central da presidência brasileira no G20.

E para avaliar essa luta do país, a Record News preparou a série de entrevistas "Diálogos sobre a fome", que reúne especialistas para análises da luta do Brasil no combate à insegurança alimentar. Neste primeiro episódio você acompanha a entrevista do apresentador Rafael Algarte com Jorge Meza, atual representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura no Brasil.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Publicidade

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

X: https://www.x.com/recordnews

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.