Brasil ultrapassa número de 2023 e já registra 945 casos de Mpox este ano
04/09/2024 - 19h17 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h04 )



O Brasil registrou 945 casos de Mpox desde o começo do ano, ultrapassando o número registrado em 2023, 853 casos no total, de acordo com o Ministério da Saúde. São Paulo é o estado de maior incidência com 487 pacientes infectados, mais da metade do total. Em 2023, duas pessoas morreram em decorrência da Mpox no país. Neste ano, até o momento, não foram registrados óbitos.

