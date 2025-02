Brasil tem risco de temporais nesta teça-feira (04) Aclr|Do canal Record News no YouTube 04/02/2025 - 15h15 (Atualizado em 05/02/2025 - 01h06 ) twitter

Tem risco de temporais em quase todo o Brasil na tarde desta terça-feira (04). Chuva forte acompanhada de raios e ventos, deve acontecer principalmente no período da tarde e da noite, praticamente em todo o país. Em Belém, Macapá e Manaus o nível de alerta é de perigo. Já as regiões Sul e Centro-oeste sofrem com o aumento das temperaturas por causa de uma nova onda de calor. As temperaturas podem ficar até 7°C acima da média. Para explicar essas mudanças, conversamos com Giovanni Dolif, doutor em Meteorologia e coordenador de Operações substituto do Cemaden.

