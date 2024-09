Brasil tem recorde de focos de incêndio em 14 anos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 09/09/2024 - 19h07 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h50 ) ‌



O Brasil registrou 156 mil focos de incêndio entre janeiro e setembro deste ano. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A fumaça das queimadas provoca a aparência de céu nublado. A mudança desse aspecto depende da ocorrência regular de chuvas diárias, que não estão previstas no momento. A combinação da falta de chuva com temperaturas próximas aos 40 graus contribui para o alto risco de incêndios em diversas regiões. No Parque Florestal Cantareira, na Grande São Paulo, a Defesa Civil monitora pelo menos nove focos em matas no estado.

