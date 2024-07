Brasil tem mais mortes por dengue em 6 meses do que em 7 anos somados

Aclr |Do canal Record News no YouTube

O Brasil acumulou 4.377 mortes por dengue desde o começo do ano. O número é maior do que a soma dos óbitos registrados entre 2017 e 2023. Outras 2.759 mortes estão sendo investigadas no país. São Paulo é o estado com mais mortes pela doença. Além disso, o Brasil tem a maior contabilização de casos prováveis em 2024, 6.237.000. Para analisar esse cenário preocupante, o médico epidemiologista e professor do Departamento de Medicina da UFSCAR, Bernardino Souto, comenta sobre o assunto.

