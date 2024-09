Brasil tem agosto com maior número de queimadas desde 2010 Aclr|Do canal Record News no YouTube 02/09/2024 - 17h15 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Brasil teve o agosto com o maior número de queimadas registradas nos últimos 14 anos. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e mostram que o país registrou 68.635 queimadas no mês passado. Esse número faz com que agosto de 2024 se torne o 5º pior mês da série histórica, que começou a ser feita em 1998, e o maior índice para o mês desde 2010, quando foram computados 91.085 mil focos de calor. No final de agosto, mais de 620 cidades do país estavam em situação de emergência devido à falta de chuva e aos incêndios florestais.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.