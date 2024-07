Brasil só terá saneamento básico para todas as cidades em 2070 Aclr|Do canal Record News no YouTube 15/07/2024 - 15h45 (Atualizado em 16/07/2024 - 01h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Brasil deve levar 46 anos para ter saneamento básico em todas as cidades, ou seja, só em 2070. a projeção revela um atraso de 37 anos em relação à meta oficial definida pelo Marco Legal do Saneamento Básico, de atender toda a população do país até 2033. André Machado, coordenador de Relações Institucionais e Comunicação do Instituto Trata Brasil, que e responsável pelos dados da pesquisa, comenta sobre o assunto.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.