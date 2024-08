Brasil sem frestas: para proteger do frio voluntários revestem casas com caixas de leite Aclr|Do canal Record RS no YouTube 17/08/2024 - 15h44 (Atualizado em 18/08/2024 - 01h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Já imaginou passar frio dentro da própria casa? Um projeto idealizado por voluntários ajuda quem passa por isso diariamente ou até mesmo quem perdeu tudo na enchente. Eles revestem as casas com caixas de leite para proteger do frio.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.