Brasil se posiciona sobre resultado das eleições na Venezuela Aclr|Do canal Record News no YouTube 29/07/2024 - 16h50 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Brasil se posicionou pela primeira vez após o resultado das eleições na Venezuela. Em nota, o Itamaraty saudou o "caráter pacífico" das eleições venezuelanas e afirmou que "acompanha com atenção o processo de apuração". O governo brasileiro ainda destacou que vai aguardar a publicação de todas as atas eleitorais para garantir a "transparência, credibilidade e legitimidade do resultado".

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Publicidade

📷 Reprodução: Reuters

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.