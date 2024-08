Brasil retoma exportações de carne de frango para China após suspensão Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 14/08/2024 - 20h41 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h20 ) ‌



O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil anunciou a retomada das exportações de carne de frango para a China, após uma suspensão que durou quase um mês. No entanto, a suspensão ainda permanece para o estado do Rio Grande do Sul. Milena Bender traz as informações completas sobre esse retorno e os impactos na economia. Confira.

