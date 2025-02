Brasil registra primeira morte por dengue em 2025 Aclr|Do canal Record News no YouTube 14/01/2025 - 16h54 (Atualizado em 16/01/2025 - 01h04 ) twitter

O Brasil registrou a primeira morte por dengue em 2025, no Amapá, segundo dados do ministério da Saúde, que investiga outras 16 mortes. Nos primeiros 13 dias do ano, de acordo com a pasta, o país contabilizou quase 17 mil casos prováveis. Durante todo o ano passado, o Brasil teve 6.068 causadas por dengue, com 831 óbitos ainda em investigação. foram 6,6 milhões de casos prováveis da doença, mais de quatro vezes o número registrado em 2023.

