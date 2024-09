Brasil registra mais de 6,5 milhões de casos prováveis de dengue em 2024 Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 03/09/2024 - 20h05 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h17 ) ‌



O Brasil registrou mais de 6,5 milhões de prováveis casos de dengue em 2024. O estado de São Paulo apresenta o maior dos números até o momento, com mais de 24,8 mil considerados graves. Os estados que seguintes são Minas Gerais e Paraná. Em todo o país foram confirmadas mais de 5.200 mortes relacionadas à doença, com quase 2 mil delas sob investigação. A faixa etária mais afetada é entre pessoas com idades entre 20 e 49 anos.

