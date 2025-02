Brasil registra aumento de 79% de áreas queimadas em 2024 Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/01/2025 - 14h25 (Atualizado em 23/01/2025 - 01h03 ) twitter

O Brasil registrou no ano passado aumento de 79% de áreas queimadas. Isso comparado com 2023. Os dados são do monitor do fogo do MapBiomas, divulgados hoje. Quase 31 milhões de hectares foram afetados pelo fogo em 2024. A superfície atingida é maior que o território da Itália e o maior registrado desde 2019. O estado mais prejudicado no ano passado foi o pará, seguido de Mato Grosso e Tocantins. Para analisar esse cenário de devastação de biomas, conversamos com a pesquisadora do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), e coordenadora técnica do monitor do fogo do MapBiomas, Vera Arruda.

