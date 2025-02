Brasil registra 169 mil casos de dengue em 2025 Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 31/01/2025 - 12h19 (Atualizado em 01/02/2025 - 01h19 ) twitter

Em janeiro de 2025, o Brasil registrou 169 mil casos prováveis de dengue, com São Paulo concentrando a maioria dos casos e 29 mortes. As autoridades de saúde alertam para o aumento significativo nos registros, passando de 82 mil para quase 100 mil. A vacinação está disponível para crianças e adolescentes no sistema de saúde.

